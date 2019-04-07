18:52 | Футбол — РПЛ

Семин объяснил выход Кварацхелии и Эдера в старте на матч с "Зенитом"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что хавбек Хвича Кварацхелия и форвард Эдер выйдут с первых минут из-за конкуренции и ротации в составе команды.

- Кварацхелия? Его выход - это реакция на то, что он составляет хорошую конкуренцию внутри команды, находится в хороших кондициях, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Но это ему сегодня нужно доказать, поэтому он в старте. Эдер вместо Смолова? Тоже конкуренция. Смолов провел игру на Кубок, и она была три дня назад. Поэтому ротация у нас бывает.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локо"с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Локомотив - Зенит

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Результаты опроса

6832 чел.

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
4.9%
Крупной победой "Локомотива"
26.5%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
25.3%
Результативной ничьей
6.9%
Нулевой ничьей
5.2%
Крупной победой "Зенита"
31.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
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