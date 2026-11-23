Цыганок назначен на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак», 25-летний Харитонов судит «Локомотив» и «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) определил бригады арбитров и инспекторов на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 24-26 ноября.

Встречу «Локомотива» и «Ростова» обслужит 25-летний Владислав Харитонов, для которого этот матч станет дебютным в Пути РПЛ.

24 ноября (вторник)

«Акрон» — ЦСКА (17.00 мск): судья — Ян Бобровский.

Помощники судьи — Максим Белокур, Егор Болховитин; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Крылья Советов» (19.30 мск): судья — Данил Набока.

Помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.

25 ноября (среда)

«Динамо» Махачкала — «Балтика» (18.00 мск): судья — Павел Кукуян.

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Артур Сагдиев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Краснодар» (18.00 мск): судья — Игорь Капленков.

Помощники судьи — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Михаил Плиско; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Родина» (20.30 мск): судья — Евгений Кукуляк.

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ефим Рубцов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Локомотив» — «Ростов» (20.30 мск): судья — Владислав Харитонов.

Помощники судьи — Андрей Филипкин, Александр Павлов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

26 ноября (четверг)

«Оренбург» — «Спартак» (17.00 мск): судья — Сергей Цыганок.

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данила Цурков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Олег Гусаков; инспектор — Игорь Писанко.

«Динамо» Москва — «Факел» (19.30 мск): судья — Никита Новиков.

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Прокопов; инспектор — Николай Иванов.

Шестой тур станет заключительным на групповом этапе Пути РПЛ. По его итогам определятся участники плей-офф: команды, занявшие первые два места в группах, продолжат борьбу в Пути РПЛ, третьи места перейдут в Путь регионов.