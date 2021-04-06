«Ахмат», «Крылья» и десять других клубов подали заявки на лицензирование УЕФА

12 российских клубов подали заявки на лицензирование на еврокубки следующего сезона, информирует «РБ Спорт».

В следующем году Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион выйдет напрямую в Лигу чемпионов, серебряный призер попадет в квалификацию турнира, обладатель бронзы выйдет напрямую в Лигу Европы, а победитель Кубка России и команда, занявшая четвертое место в лиге, попадут в квалификацию ЛЕ.

Заседание комиссии по лицензированию УЕФА пройдет совместно с процедурой лицензирования РФС с 11 по 14 мая. Заявки на еврокубковые лицензии подали 12 российских клубов — 11 первых команд турнирной таблицы РПЛ («Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Ростов», «Химки», «Краснодар» и «Ахмат») и лидер ФНЛ «Крылья Советов».

Все подавшие заявки клубы РПЛ имеют математические шансы на попадание в топ-5, в том числе идущий на 11-м месте «Ахмат». Грозненцы рассчитывают больше на победу в Кубке России. Также в связи с шансами на попадание в Лигу Европы через Кубок заявку на лицензирование подали «Крылья Советов».