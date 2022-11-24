Семак: «Зенит» не настолько силен, чтобы позволить себе играть двумя составами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уровне запасных футболистах команды.

— Можно ли утверждать, что запасные игроки по уровню слабее основы?

— В любом случае на поле выходят те, кто больше заслуживает. В Кубке, конечно, есть возможность дать игровую практику тем, кто не выходит в большинстве матчей. Не надо винить кого-то одного в поражении.

— Почему запасные не усиливают игру?

— Разница всегда есть. Кому-то не хватает практики, и это отражается на качестве игры. Значит, мы не настолько сильны, чтобы позволить себе играть двумя составами.

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущего на второй строчке «Спартак» на 6 очков.