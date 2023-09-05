Семак заявил, что «Зениту» необходимы несколько новых игроков для укрепления атаки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный трансфер в ближайшее время. Он также оценил старт питерского клуба в РПЛ.

— Вчера Александр Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя озвучить, то, может быть, скажете, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

— На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами его знаете. Это все новости, которые идут у нас о наших новичках, какими бы они ни были суперталантливыми или другого уровня игроками... Здесь в скором времени вы услышите и от него, если будут такие новости.

По поводу первого этапа... Оцениваем его как нормальный, хороший даже результат. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда, на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже. Но в плане игры... За небольшими исключениями, качество игры более чем устраивает, количество набранных очков — могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но, опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами, отмечу, что это нормальные результаты по итогу.

Что касается игроков, которые нам нужны, то, конечно, не помешали бы один-два игрока для того, чтобы усилить наш атакующий потенциал. По позициям мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество тех игроков соответствовали амбициям клуба. Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал.

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.