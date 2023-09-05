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Сегодня, 11:31

Семак заявил, что «Зениту» необходимы несколько новых игроков для укрепления атаки

Георгий Горностаев
корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный трансфер в ближайшее время. Он также оценил старт питерского клуба в РПЛ.
— Вчера Александр Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя озвучить, то, может быть, скажете, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

— На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами его знаете. Это все новости, которые идут у нас о наших новичках, какими бы они ни были суперталантливыми или другого уровня игроками... Здесь в скором времени вы услышите и от него, если будут такие новости.

По поводу первого этапа... Оцениваем его как нормальный, хороший даже результат. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда, на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже. Но в плане игры... За небольшими исключениями, качество игры более чем устраивает, количество набранных очков — могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но, опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами, отмечу, что это нормальные результаты по итогу.

Что касается игроков, которые нам нужны, то, конечно, не помешали бы один-два игрока для того, чтобы усилить наш атакующий потенциал. По позициям мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество тех игроков соответствовали амбициям клуба. Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал.

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Сергей Семак
ФК Зенит
6
2
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Семак: «На игру с «Сепаханом» позовем определенное количество игроков из структуры клуба»

Семак оценил игру Клаудиньо на старте сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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