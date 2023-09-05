Семак: «На игру с «Сепаханом» позовем определенное количество игроков из структуры клуба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче.

— Восемь человек покинули расположение команды, они вызваны в сборные. Кто сейчас займет их место в тренировочном процессе и в заявке в четверг?

— В тренировочном процессе никто не будет занимать место, потому что и молодежный «Зенит», и «Зенит-2» готовятся к своим мачтам по своему расписанию. А уже на игру мы, конечно, позовем определенное количество игроков из структуры клуба, чтобы увеличить количество игроков. Нам не хватает, безусловно, для этого матча. Кто конкретно будет... Мы сегодня примем решение, кто из ребят нам поможет в этом матче.

— Совершенно понятно, что сравнивать игру в Иране и предстоящую игру в Санкт-Петербурге сложно, поэтому просто расскажите о том, чем запомнилась команда «Сепахан», которая тогда навязала довольно серьезное сопротивление «Зениту»?

— Конечно, игры, наверное, разные. Там была часть подготовки, перелет. Но сама игра у нас та же, качество игры не получилось. А «Сепахан» играет в чемпионате, где силовой и агрессивный стиль футбола, давление, прессинг — то, что интересно и для нас посмотреть и играть против команд, которые сами играют активно, прессингуют. В этом футболе можно как раз понять, насколько техническое отношение и подготовка достаточны для того, чтобы работать в таком режиме при таком давлении с такой интенсивностью. Для нас это интересно. А сама поездка оставила очень приятные впечатления о самой стране, городе, людях, которые там живут. В этом отношении исключительно позитивные впечатления.

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится 7 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.