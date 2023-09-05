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Сегодня, 11:24

Семак: «На игру с «Сепаханом» позовем определенное количество игроков из структуры клуба»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче.

— Восемь человек покинули расположение команды, они вызваны в сборные. Кто сейчас займет их место в тренировочном процессе и в заявке в четверг?

— В тренировочном процессе никто не будет занимать место, потому что и молодежный «Зенит», и «Зенит-2» готовятся к своим мачтам по своему расписанию. А уже на игру мы, конечно, позовем определенное количество игроков из структуры клуба, чтобы увеличить количество игроков. Нам не хватает, безусловно, для этого матча. Кто конкретно будет... Мы сегодня примем решение, кто из ребят нам поможет в этом матче.

— Совершенно понятно, что сравнивать игру в Иране и предстоящую игру в Санкт-Петербурге сложно, поэтому просто расскажите о том, чем запомнилась команда «Сепахан», которая тогда навязала довольно серьезное сопротивление «Зениту»?

— Конечно, игры, наверное, разные. Там была часть подготовки, перелет. Но сама игра у нас та же, качество игры не получилось. А «Сепахан» играет в чемпионате, где силовой и агрессивный стиль футбола, давление, прессинг — то, что интересно и для нас посмотреть и играть против команд, которые сами играют активно, прессингуют. В этом футболе можно как раз понять, насколько техническое отношение и подготовка достаточны для того, чтобы работать в таком режиме при таком давлении с такой интенсивностью. Для нас это интересно. А сама поездка оставила очень приятные впечатления о самой стране, городе, людях, которые там живут. В этом отношении исключительно позитивные впечатления.

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится 7 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Сепахан
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Семак рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Сепаханом»

Семак заявил, что «Зениту» необходимы несколько новых игроков для укрепления атаки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

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