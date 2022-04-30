Семак высказался об ошибке Кержакова в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибке вратаря Михаила Кержакова в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом» (3:1).

«Мы думали о замене Михаила Кержакова. Но Миша своим трудом заслужил сыграть полный матч. У Одоевского все еще впереди. Ошибки случаются. Может быть, не самая лучшая игра Миши, но команде нужно выручать вратаря, что у нас и получилось», — сказал Семак.

Благодаря победе в этом матче «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».