«Как показала практика, соперников нет». Дзюба поделился после победы «Зенита» в чемпионате России

Дзюба заявил, что у «Зенита» не было соперников в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы команды в чемпионате.

«Хочется какой-то борьбы. Думал, что будет дерби... А по факту «Локомотив» не особо сопротивлялся.

Как показала практика, соперников нет. Но мне хочется, чтобы была борьба. Чтобы все клубы пришли в себя.

Жду, что в следующем году команды подтянутся и будет серьезная борьба до последнего тура», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».