«Зенит» после победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура РПЛ (4:2) досрочно выиграл чемпионат России. Это второй подряд титул невского клуба, а также шестой в российской истории и седьмой — в национальных чемпионатах.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал пятым тренером в истории РПЛ, который привел свою команду к двум подряд чемпионствам. До него в клубе из Санкт-Петербурга такое удавалось только Лучано Спаллетти (2010 и 2011/2012). В команде итальянского специалиста в тех золотых сезонах играл Семак-футболист.

Также дважды подряд турнир РПЛ выигрывали: Валерий Газзаев (2005, 2006) и Леонид Слуцкий (2012/13, 2013/14) — с ЦСКА, Курбан Бердыев (2008, 2009) — с «Рубином». В казанской команде Семак дважды выигрывал золото в качестве капитана.

В коллекции Семака — также титул РПЛ с ЦСКА (2003). Экс-полузащитник сборной России — единственный футболист, который становился чемпионом страны в составе трех разных клубов.

До основания РПЛ золотые дубли и серии в чемпионате России делал Олег Романцев со «Спартаком» (1992, 1993, 1994 и 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). В 1996 году красно-белые стали первыми с Георгием Ярцевым.