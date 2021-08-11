Семак рассказал, сможет ли Малком сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли нападающий Малком принять участие в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

««Локомотив» очень хорошо идет в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Нам предстоит выездная игра, поэтому готовимся к сложному выездному матчу. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав и смотреть на состояние наших игроков.



Сможет ли сыграть Малком? Сейчас нам как раз нужно оценить его состояние. Времени у нас достаточно для того, чтобы понять, насколько он готов функционально и насколько эмоционально он отошел от Олимпийских игр. Готовиться он будет точно, а сколько он будет играть, мы решим в ближайшее время», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Сегодня, 11 августа Малком вернулся в расположение «Зенита» после выступления на Олимпиаде в Токио, где он забил победный гол в финале в составе сборной Бразилии.