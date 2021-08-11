Карасев о ВАР: «Пока не разобрался во всех тонкостях, нужно больше опыта»

Российский судья Сергей Карасев рассказал о своем отношении к ВАР.

«Пока не до конца разобрался во всех тонкостях. Теоретически — да. Практически — хотелось бы набраться больше опыта. Как ни крути, только первый сезон прошел. Не имеем мы такого опыта, как ВАР, которые были на Евро. Там люди провели уже по 3-4 сезона полностью провели, не только в своих чемпионатах, но еще и на международных соревнованиях. Мы тоже к этому придем, получим опыт. Надеюсь, мы справимся. Опять же, надо людям больше информации давать, чтобы они все понимали.



Всегда больше волнуюсь, когда работаю ВАР. Я начал карьеру в 16 лет, 25 лет просто выходил на поле и принимал решения. А тут — полностью другая работа. Ты садишься перед монитором, но не как обычный болельщик, который расслабился, налил пивка — и все, говорит: «О, че они там так долго проверяют, я с одного повтора все понял». Нет, другая работа, нужно учиться. Грубо говоря, мне сейчас 42 года, а я 2 года назад снова в институт пошел. Это же обучение на протяжении года, постоянные сборы, тесты, симуляция моментов, когда ты должен быстро реагировать. Это непростое дело. На данный момент лучший ВАР на практике — это Виталий Мешков, потому что у него есть не только внутрироссийский опыт. Мы с ним вместе ездим на Лигу чемпионов, он работает со мной как ВАР. По поводу всех теоретических вопросов — это Казарцев. Он не только по поводу ВАР все знает, но и по простым техническим моментам, касающимся правил игры. Если есть какой-то вопрос — можно подойти к Василию, и он быстро все сможет объяснить», — сказал Карасев в интервью YouTube-каналу РФС.

Сегодня, 11 августа Карасев будет работать главным судьей на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Игра пройдет в Белфасте (Северная Ирландия), начало встречи — в 22.00 (мск).