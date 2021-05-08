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Семак рассказал, почему «Зенит» не смог победить «Уфу»

16:29
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0).

«Непросто было с точки зрения психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята — молодцы, старались, к сожалению, выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

Был ли по качеству игры это худший первый тайм в сезоне? Сложно сравнивать. Первый тайм не очень мне понравился. Много было брака, привыкали к полю. Вышли не с тем настроением, с которым нужно выходить и играть. Второй тайм был гораздо лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор». У «Зенита» 62 очка.

Уфа — Зенит

 

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-08-sergey-semak-my-vsegda-igraem-na-pobedu-eto-vopros-uvazheniya-k-sebe-i-professionalizma.htm

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