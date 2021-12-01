Семак рассказал о состоянии Вендела перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Вендела перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. - Получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.

— Помогает ли это с точки зрения возможной ротации?

— В какой-то степени — да, но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно.

Бразилец получил рассечение во встрече Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1) и пропустил матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).