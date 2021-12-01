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Семак рассказал о состоянии Вендела перед матчем с «Ростовом»

13:33
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Вендела перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. - Получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.

— Помогает ли это с точки зрения возможной ротации?

— В какой-то степени — да, но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно.

Бразилец получил рассечение во встрече Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1) и пропустил матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-01-sergey-semak-snegopad-vnosit-izmeneniya-v-nash-trenirovochnyy-plan.htm

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры