Семак: «Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вручении «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень. Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Левандовски в голосовании занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.