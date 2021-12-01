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Семак: «Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч»

13:41
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вручении «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень. Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Левандовски в голосовании занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-01-sergey-semak-snegopad-vnosit-izmeneniya-v-nash-trenirovochnyy-plan.htm

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Сергей Разин все материалы автора

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