Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
— В заявке на матч нет Малкома, Дзюбы, Азмуна, Вендела и Дриусси. Прокомментируйте, пожалуйста, их отсутствие.
— Что касается Малкома, то давно говорили — ждем его возвращения недельки через полторы-две к паузе. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Все сдавали тесты, все — отрицательные. Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре. Надеемся, к следующему матчу они будут готовы.
— Как команда провела время после возвращения из Дортмунда и как вы оцените психологическое состояние?
— Нормальное абсолютно состояние, провели в работе, в подготовке. Кому нужно было — восстанавливались, кому нужно работать — работали. Самое важное при таком графике, конечно, восстановление. Ждем результатов тестирования, выбираем состав и готовимся к матчу.
— Если говорить о сегодняшней обойме, то впереди будут играть Мостовой и Ерохин?
— Да, да. Впереди Мостовой и Ерохин. У нас 15 полевых игроков, такая ситуация была уже, когда мы ездили в Ростов-на-Дону. Время, естественно, непростое. Обойма понятна, есть игроки, которые могут выйти и помочь команде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-01-sergey-semak-samoe-vazhnoe-pri-takom-grafike-vosstanovlenie.htm