Семак рассказал, доволен ли формой Марио Фернандеса
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему вторую игру подряд петербургский клуб выходит в основе с тремя центральными защитниками.
— Второй матч подряд «Зенит» выходит в основе с тремя центральными защитниками. Чем продиктованы такие изменения и будет ли «Зенит» в дальнейшем играть по этой схеме?
— Мы отталкиваемся от игроков, которые есть в нашем распоряжении. Что касается защитников, то понятно, с травмами Родригао и Чистякова — два центральных защитника отсутствуют, поэтому мы смотрим другие варианты, как можно выстроить нашу оборонительную линию, чтобы она была более надежной и было меньше ошибок. Поэтому сейчас выбрали именно такую схему.
— Марио Фернандес вышел в стартовом составе. Насколько он сейчас в форме и в кондициях? Рассматриваете ли вы его уже сейчас в качестве замены Мостовому, который выбыл из обоймы атаки?
— Думаю, немножко с Мостовым их не стоит сравнивать. Что касается состояния, то да, набирает. Марио в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, он прибавляет от матча к матчу и мы очень этому рады.
— Вопрос, который возник по ходу игры. Кто в «Зените» отвечает за полив поля? Почему в первом тайме скользили бутсы в основном у футболистов «Факела», а во втором — в большей степени у футболистов «Зенита»?
— Точно не я отвечаю за полив поля. Я не знаю.
В матче 4-го тура РПЛ, который прошел 13 августа, «Зенит» одержал победу над «Факелом» (2:0). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
8
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0