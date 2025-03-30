Семак прокомментировал травмы Нино и Глушенкова в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии игроков команды Нино и Максима Глушенкова, получивших повреждения в матче против «Рубина» (4:0) в 22-м туре РПЛ.

Нино вынужденно заменили в начале встречи после столкновения с защитником казанцев Игором Вуячичем. Глушенков получил травму руки перед окончанием первого тайма.

— Я думаю, что в ближайшие дни будет понимание. Нужно провести обследование, и оно покажет, насколько серьезные повреждения у Нино и Глушенкова. Сложно пока сказать. Я думаю, завтра-послезавтра будет какая-то информация. Пока точно не могу сказать. Конечно, неприятно для нас, но что делать. Никуда не денешься от травм и повреждений, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (46 очков) обошел «Спартак» (44) и поднялся на второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.

«Рубин» (32) идет седьмым в турнирной таблице.