Семак поделился впечатлениями от крупной победы «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (4:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Хочу поблагодарить болельщиков и, конечно же, игроков нашей команды, которые сегодня провели хороший матч. «Рубин» — это команда, которая может кого угодно обыграть, дисциплинированы хорошо, готовы физически. На сегодня, я думаю, что мы смотрелись лучше, заслуженно победили. И в первом тайме контролировали ход матча, старались играть быстро, агрессивно. Забитый мяч во втором тайме немножко помог нам в плане пространства. Стало больше возможностей, потому что «Рубину» нужно было уже отыгрываться. Еще и быстрый мяч после удаления. Дальше уже, мне кажется, довели достаточно спокойно до победы, хотя с первой до последней минуты старались играть очень интенсивно. Я думаю, что неплохой матч, но это небольшой шажочек — уже думаем о том, как мы будем играть следующий матч, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

Благодаря победе над «Рубином» «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Команда из Санкт-Петербурга отстает на 3 очка от лидирующего «Краснодара».