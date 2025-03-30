Семак о том, что «Зенит» вышел на второй тайм с «Рубином» с одним россиянином: «Мы что, нарушаем правила?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на претензии о том, что его команда вышла с одним российским футболистом в составе на второй тайм матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

В перерыве тренер принял решение заменить Александра Соболева и получившего травму Максима Глушенкова. После этого в составе «Зенита» остался только один игрок с российским паспортом — вратарь Евгений Латышонок.

— «Зенит» вышел без полевых россиян на второй тайм матча с «Рубином».

— Мы что, нарушаем правила? — ответил Семак на послематчевой пресс-конференции.

— Но у вас есть прекрасная академия, есть воспитанники и игроки сборной России, на замене.

— Мы будем рады, если наши футболисты, те, кто у нас, или те, кого выпускает академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой.

«Зенит» завершил матч с «Рубином» с тремя россиянами в составе. На 70-й минуте на поле появился Андрей Мостовой, а на 83-й — Юрий Горшков.