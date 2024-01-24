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Сегодня, 21:09

Мостовой считает, что Угальде не стоит 14 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московской клуб.

«У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но всё дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него € 4 млн, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 миллионов евро? Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег. Но я не удивлюсь, если так и произойдет. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешевке», — цитирует Мостового RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» может приобрести Угальде у «Твенте» за 14 миллионов евро. 21-летний костариканец в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1262936-mostovoi-ugalde-spartak
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