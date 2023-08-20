Семак — о победе над «Спартаком»: «Доволен результатом, двигаемся дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ.

«Как часто бывает в таких матчах, игра была эмоциональная, — начал Семак. — У нашей команды присутствовал излишний брак. Возможно, из-за нервозности. В целом контролировали матч. Если бы не пенальти, можно было бы более спокойно завершить игру. Но болельщикам такое нравится. В целом доволен результатом. Поздравляю с победой. Двигаемся дальше.

— Как вы хотели обыгрывать «Спартак»? Видим, что команда много пропускает, и сегодня снова получила три гола.

— Мы знали, что команда пропускает. Они знали, как играем мы. То, что у «Спартака» не хватает надежности в обороне — не знаю, насколько это важный аспект. Можно ведь забивать еще больше, чем пропускаешь. Что касается нас, попытались наших футболистов, кто лучше был готов, встроить в систему, которую сегодня использовали. Помог гол — «Спартаку» пришлось больше атаковать. У нас появились зоны для контратак«, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.