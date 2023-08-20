Семак рассказал, о чем говорил с Литвиновым после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему победы над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ говорил с защитником красно-белых Русланом Литвиновым.

— О чем после матча в говорили с Русланом Литвиновым? Спартаковские болельщики переживают, что вы переманиваете молодого игрока.

— Нет, не переманиваю. Просто спросил, как у него здоровье. Почему он не играл — по тактическим причинам или по состоянию здоровья. Было интересно. Желаю ему удачи, потому что он игрок очень талантливый и провел хороший прошлый сезон. — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.