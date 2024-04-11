Семак: «Отсутствие Вендела — это потеря для «Зенита». Будем думать, кем его заменить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что хавбек команды Вендел из-за перебора предупреждений пропустит матч с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером, — это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается — происходят и травмы, и дисквалификации. Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

В текущем сезоне 26-летний Вендел провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками. «Быки» располагаются на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.