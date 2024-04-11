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Сегодня, 12:38

Семак: «Отсутствие Вендела — это потеря для «Зенита». Будем думать, кем его заменить»

Алина Савинова
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Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что хавбек команды Вендел из-за перебора предупреждений пропустит матч с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером, — это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается — происходят и травмы, и дисквалификации. Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

В текущем сезоне 26-летний Вендел провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками. «Быки» располагаются на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-04-11-sergey-semak-vperedi-vazhnyy-match-igroki-eto-prekrasno-ponimayut.htm
Сергей Семак
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ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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