Семак — о Зырянове: «Человек, который знает все футбольные процессы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Константина Зырянова председателем правления сине-бело-голубых.

«Пришел Константин Георгиевич, он принимает дела. Это человек, который многого добился в футболе и знает все футбольные процессы. Конечно, ему будет проще адаптироваться, со спортивной точки зрения уж точно. Не знаю, как в плане бизнеса и маркетинговой его части, но по футбольным вопросам вряд ли для него что-то будет ново», — сказал Семак «СЭ».

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.