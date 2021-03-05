Семак перед матчем с «Рубином» отметил игру Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от матча 21-го тура чемпионата России с «Рубином».

«Это команда, которая играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге. Плюс Деспотович, который забивает очень много в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» состоится 8 марта в Казани. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. После 20 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице.