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Семак перед матчем с «Рубином» отметил игру Хвичи Кварацхелии

14:37
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от матча 21-го тура чемпионата России с «Рубином».

«Это команда, которая играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге. Плюс Деспотович, который забивает очень много в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» состоится 8 марта в Казани. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. После 20 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-03-05-sergey-semak-my-dolzhny-progressirovat-vykladyvatsya-i-zarabatyvat-ochki.htm

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