Семак перед матчем с «Рубином» пожаловался на качество поля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда готовится к матчу 21-го тура чемпионата России с «Рубином».

В прошлой встрече тура петербургский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

«Неделя между играми получилась достаточно длинной и с необычными изменениями в плане тренировочных занятий, но в целом подготовка проходит в привычных условиях суровой зимы. Уже весна, но лучше не становится, что касается качества полей. Думаю, с такой историей всем командам нужно будет работать в ближайшее время», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» состоится 8 марта в Казани. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. После 20 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице.