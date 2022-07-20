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Семак о том, что в «Зените» появилась «банда бразильцев»: «У нас команда, а не бандитские группировки»

Семак ответил на вопрос об опасности большого количества бразильцев в «Зените»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о большом количестве бразильских футболистов в команде.

— Говорят, что больше трех бразильцев — это банда. Как избежать группировок в «Зените»?

— Если следовать этой логике, то любая группа больше трех россиян или иностранцев — банда. У нас команда, а не бандитские группировки под крылом «Зенита». Не вижу никаких проблем. На сегодня ситуация такова, что футболистов из европейских чемпионатов приглашать в Россию сложно.

На данный момент в составе «Зенита» присутствуют 7 бразильцев: вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также форвард Малком.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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