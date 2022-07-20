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Малафеев считает, что приобретение Ивана Куарежмы пойдет на пользу Одоевскому

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перспективах Даниила Одоевского после трансфера Ивана Куарежмы.

«Прежде всего для самого Одоевского это дополнительная мотивация для своего развития и борьбы за место в воротах. Все в руках Даниила, так же, как и в руках Кержакова. Конкуренция на вратарской линии никогда никому не вредила. Я в свое время был мотивирован на развитие и борьбу, например, конкурировав с основным голкипером сборной Словакии Камином Чонтофальски. Очевидно, что все три голкипера на большой дистанции смогут получить свой шанс и проявить себя, важно быть готовым к этому и в нужный момент проявить себя и показать свою состоятельность», — сказал Малафеев «СЭ».

Российский клуб арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа. Иван Куарежма перешел в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.

19-летний Одоевский — воспитанник «Зенита». Он провел 7 матчей за основную команду и пропустил 5 голов, отыграв 3 встречи на ноль.

Сергей Семак
ФК Зенит
Даниил Одоевский
Иван Куарежма
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