«Зенит» после победы над «Химками» обезопасил «Спартак» от вылета в ФНЛ

«Спартак» точно не вылетит в ФНЛ в сезоне-2021/22

«Спартак» не примет участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ и уже точно не покинет сильнейший дивизион России по итогам сезона-2021/22.

Это стало понятно после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Химки» (1:0). Подмосковный клуб, потерпев поражение, лишились возможности опередить «Спартак».

Красно-белые даже в случае поражения в двух оставшихся матчах (против «Зенита» и «Химок») уже точно не опустятся ниже 11-го места. Сейчас команда Паоло Ваноли находится на девятой строчке.

Опередить «Спартак» могут «Ростов» (отстает на три очка) и «Рубин» (на восемь), которым осталось провести по три матча.

Красно-белые сегодня, 7 мая, в матче 28-го тура чемпионата России на выезде обыграли «Урал» (3:1).

В стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ участвуют команды, занявшие 13-е и 14-е места. 15-я и 16-я команды вылетают в ФНЛ.