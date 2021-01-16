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Семак ответил на вопрос о трансферах «Зенита»

15:30
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае рассказал, чего ждет от зимнего трансферного окна.

— Есть ли у клуба трансферные планы на эту зиму?

— Планы есть. И трансферная работа должна вестись обязательно для того, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается на одном месте, сразу же конкуренты догоняют и обгоняют ее. Ведь всем хочется быть на вершине. Насколько получится — второй вопрос. Конечно, задачи стоят. Но учитывая все события в мире, это не так просто будет сделать. Будем готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему. Нужно, чтобы цели выполнялись.

(Гоша Чернов)

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