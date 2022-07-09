Семак о том, что «Зениту» заранее отдают чемпионство: «Если мы остановимся в своем развитии, то нас быстро съедят»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, что его команду считают главным фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23.
— Все вам уже заранее отдают чемпионство в новом сезоне РПЛ. Сегодня мы увидели тот «Зенит», который будет в чемпионате или пока недостаточно времени прошло для того, чтобы набрать оптимальную форму?
— Сейчас ни одна команда не готова на 100%, все команды вкатываются. Кто будет выглядеть лучше, от тех и будет варьироваться схема. Новички тоже нам помогут, создадут конкуренцию. Что касается преждевременных побед, это же футбол. Если мы остановимся в своем развитии, нас быстро все съедят.
«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России. Первый матч в РПЛ-2022/23 команда проведет на выезде против «Химок» 15 июля, начало — в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -