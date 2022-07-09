Семак о том, что «Зениту» заранее отдают чемпионство: «Если мы остановимся в своем развитии, то нас быстро съедят»

Семак ответил на вопрос о том, что «Зенит» заранее называют чемпионом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, что его команду считают главным фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23.

— Все вам уже заранее отдают чемпионство в новом сезоне РПЛ. Сегодня мы увидели тот «Зенит», который будет в чемпионате или пока недостаточно времени прошло для того, чтобы набрать оптимальную форму?

— Сейчас ни одна команда не готова на 100%, все команды вкатываются. Кто будет выглядеть лучше, от тех и будет варьироваться схема. Новички тоже нам помогут, создадут конкуренцию. Что касается преждевременных побед, это же футбол. Если мы остановимся в своем развитии, нас быстро все съедят.

«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России. Первый матч в РПЛ-2022/23 команда проведет на выезде против «Химок» 15 июля, начало — в 20.00 (мск).