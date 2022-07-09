Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:37

Семак о том, что «Зениту» заранее отдают чемпионство: «Если мы остановимся в своем развитии, то нас быстро съедят»

Семак ответил на вопрос о том, что «Зенит» заранее называют чемпионом
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, что его команду считают главным фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23.

— Все вам уже заранее отдают чемпионство в новом сезоне РПЛ. Сегодня мы увидели тот «Зенит», который будет в чемпионате или пока недостаточно времени прошло для того, чтобы набрать оптимальную форму?

— Сейчас ни одна команда не готова на 100%, все команды вкатываются. Кто будет выглядеть лучше, от тех и будет варьироваться схема. Новички тоже нам помогут, создадут конкуренцию. Что касается преждевременных побед, это же футбол. Если мы остановимся в своем развитии, нас быстро все съедят.

«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России. Первый матч в РПЛ-2022/23 команда проведет на выезде против «Химок» 15 июля, начало — в 20.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
«Спартак» абаскалился. В борьбе за Суперкубок «Зенит» снова нанес красно-белым крупное оскорбление
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семак оценил шансы Одоевского стать основным вратарем «Зенита»
Ловрен: «Мое будущее в «Зените»? Прямо сейчас я здесь»
В «Спартаке» надеются полностью открыть трибуны к первому домашнему матчу сезона в РПЛ
Медведев прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России
Мележиков о «Зените»: «Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Не всегда побеждают деньги»
Барриос заявил, что останется в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
В «Спартаке» надеются полностью открыть трибуны к первому домашнему матчу сезона в РПЛ
Алаев прокомментировал подписание спонсорского контракта между РПЛ и платежной системой «Мир»
Ярцев — о матче за Суперкубок: «Зенит» по составу и уровню повыше «Спартака»
Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы
Агент Маркао: «В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел»
Радченко: «Думаю, «Зенит» победит «Спартак» в матче за Суперкубок со счетом 2:0»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловрен: «Мое будущее в «Зените»? Прямо сейчас я здесь»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости