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Сегодня, 00:10

Агент Фернандеса заявил, что Марио не возобновит карьеру в ЦСКА этой зимой

Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе». Он также рассказал, что игрок не вернется в ЦСКА зимой.

Напомним, у футболиста есть действующий контракт с московским клубом до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье.

«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет», — приводит Sport24 слова Машаду.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-09-agent-fernandesa-isklyuchil-vozvrashcheniye-mario-v-tsska-zimoy

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