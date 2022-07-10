Агент Фернандеса заявил, что Марио не возобновит карьеру в ЦСКА этой зимой

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе». Он также рассказал, что игрок не вернется в ЦСКА зимой.

Напомним, у футболиста есть действующий контракт с московским клубом до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье.

«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет», — приводит Sport24 слова Машаду.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.