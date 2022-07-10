Агент Фернандеса заявил, что Марио не возобновит карьеру в ЦСКА этой зимой
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе». Он также рассказал, что игрок не вернется в ЦСКА зимой.
Напомним, у футболиста есть действующий контракт с московским клубом до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье.
«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет», — приводит Sport24 слова Машаду.
Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.
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|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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|- : -
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|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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