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Сегодня, 19:31

Семак объяснил, почему на матч с «Крыльями» вышел Эракович, а не Караваев

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч против «Крыльев Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.

— Вы перед игрой сказали, что Караваев в запасе — это тренерское решение. Получается, он был готов сыграть полный матч. Не могли бы вы пояснить, в чем сейчас Эракович превосходит Вячеслава в этой схеме?

— Почему отдали предпочтение Эраковичу — потому что при игре один в один и верховых единоборствах он действует более надежно. Если вы видели, когда мы играли в Алма-Ате с «Кайратом», мы пропустили как раз после передачи на дальнюю штангу. И перед сегодняшним матчем я тоже говорил, что самое сильное качество у «Крыльев» — это контратаки и стандарты. Поэтому по совокупности факторов мы отдали предпочтение Эраковичу, а не Караваеву.

— Банальный вопрос. Что вы сказали команде в перерыве? Потому что в начале второго тайма «Зенит» был намного конкретнее в атаке, чем в первом.

— Ничего особенного. Мы проанализировали моменты, которые у нас были в первом тайме — в чем нужно добавить в обороне, в атаке. Но то, что изменилось по сравнению с первым таймом — это скорость. Мы стали быстрее работать с мячом, быстрее двигаться. Возможно, отчасти и «Крылья» немного устали бегать без мяча в обороне, возможно, мы прибавили, тут сложно сказать. Думаю, у нас стали появляться и свободные зоны, и возможность выходить в быстрые атаки. С выходом Вани Сергеева стало больше быстрого выхода в атаку. В первом тайме мы убегали, но не реализовали. Во втором тайме таких моментов стало больше и «Крыльям» нужно было раскрываться и атаковать, чтобы изменить ход матча, создавать моменты. Пространство есть — конечно играть легче. Любой команде играть легче, когда есть, куда бежать, есть открытые пространства, где можно комбинировать и атаковать, — сказал Семак.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Страхиня Эракович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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