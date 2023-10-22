Семак объяснил, почему на матч с «Крыльями» вышел Эракович, а не Караваев
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч против «Крыльев Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.
— Вы перед игрой сказали, что Караваев в запасе — это тренерское решение. Получается, он был готов сыграть полный матч. Не могли бы вы пояснить, в чем сейчас Эракович превосходит Вячеслава в этой схеме?
— Почему отдали предпочтение Эраковичу — потому что при игре один в один и верховых единоборствах он действует более надежно. Если вы видели, когда мы играли в Алма-Ате с «Кайратом», мы пропустили как раз после передачи на дальнюю штангу. И перед сегодняшним матчем я тоже говорил, что самое сильное качество у «Крыльев» — это контратаки и стандарты. Поэтому по совокупности факторов мы отдали предпочтение Эраковичу, а не Караваеву.
— Банальный вопрос. Что вы сказали команде в перерыве? Потому что в начале второго тайма «Зенит» был намного конкретнее в атаке, чем в первом.
— Ничего особенного. Мы проанализировали моменты, которые у нас были в первом тайме — в чем нужно добавить в обороне, в атаке. Но то, что изменилось по сравнению с первым таймом — это скорость. Мы стали быстрее работать с мячом, быстрее двигаться. Возможно, отчасти и «Крылья» немного устали бегать без мяча в обороне, возможно, мы прибавили, тут сложно сказать. Думаю, у нас стали появляться и свободные зоны, и возможность выходить в быстрые атаки. С выходом Вани Сергеева стало больше быстрого выхода в атаку. В первом тайме мы убегали, но не реализовали. Во втором тайме таких моментов стало больше и «Крыльям» нужно было раскрываться и атаковать, чтобы изменить ход матча, создавать моменты. Пространство есть — конечно играть легче. Любой команде играть легче, когда есть, куда бежать, есть открытые пространства, где можно комбинировать и атаковать, — сказал Семак.
«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.
В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1