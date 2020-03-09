Семак объяснил схему «Зенита» и выбор подающих угловые

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— В Грозном изначально Ригони был вторым форвардом вместе с Ерохиным, а Малком начал на краю. Сегодня наоборот. Почему так?

— Малком умеет хорошо принимать мячи между линиями. Он заработал штрафной, хотелось бы видеть таких моментов побольше. Во второй половине первого тайма он стал часто смещаться в центр. Надеялись, что он будет зарабатывать штрафные и принимать мячи. А Ригони хорошо держал ширину, несколько моментов у него было. Но пространства за его спиной не было, потому что «Уфа» оборонялась низко. Когда заменили Ригони, стало много навесов, передач, а Дзюбе было сложно одному.

— До Малкома редко мячи доходили в первом тайме, а во втором тайме почти все атаки шли через него. Что нужно изменить, чтобы чаще мяч шел через Малкома?

— Когда нужно было, Малком брал на себя игру. Несколько хороших передач обостряющих сделал, играл с Артемом, моменты создавал, смотрелся неплохо. Он не так много он тренируется, травма выбила его из строя, проверяем в бою, проверяем его позиции.

— В матче с «Локо» угловые подавал Дуглас Сантос, в игре с «Ахматом» много угловых исполнял Малком, сегодня в первом тайме Ригони, а после его замены то Сантос, то Малком. Почему такой разброс с исполнителями?

— Удобнее Малкому подавать с одного фланга, а с другого фланга хорошо подают и Ригони, и Сантос. Кто лучше подает на тренировках, мы тех игроков и ставим.