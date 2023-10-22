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Сегодня, 19:35

Радченко о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»: «Показали разницу в классе»

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» победу сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Считаю, что «Зенит» не потерял свою форму. Просто недооценка соперника, которая была в матчах перед этим, сказалась на том, что команда потеряла столько очков. Ребята показали разницу в классе с соперником.
«Краснодар» — основной конкурент «Зенита? «Краснодар» хорошо начал сезон, но мы видели, как вчера они еле ушли от поражения с «Балтикой». Очень хочется, чтобы они создали конкуренцию «Зениту». Но они должны играть стабильно на протяжении всего сезона, как они играли до вчерашнего матча с «Балтикой», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате с 28 очками.

Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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