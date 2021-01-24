Семак объяснил отсутствие Дриусси в матче «Зенита» с «Шахтером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от контрольного матча с «Шахтером» из Солигорска (2:0). Специалист посетовал на нехватку ряда футболистов, а также объяснил выход Данила Кругового на правом фланге и отсутствие Себастьяна Дриусси.

— У нас нет игроков на некоторых позициях, и мы вынуждены, по необходимости, заменять их другими футболистами, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Это связано с тем, что главная цель этих сборов — прежде всего функциональная готовность. О тактических схемах и позициях игроков в официальных матчах речи не идет. С этим связаны изменения в позициях — Кругового в частности. Он может там сыграть.

— Отсутствие Дриусси связано с травмой?

— Да, он получил небольшое повреждение, надеюсь, что к следующей игре восстановится и сможет сыграть какое-то количество времени.