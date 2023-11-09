Сантос: «Быть капитаном «Зенита» — легкая задача, потому что здесь собраны футболисты с желанием побеждать»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что быть капитаном команды для него довольно легкая задача.

— Вы капитан команды на поле. Можно ли вас назвать лидером в раздевалке — человеком, который произносит какие-то речи, мотивирует, зажигает. Может, кого-то трясет за грудки и говорит: «Соберись, тряпка». Такого плана человеком?

— Признаюсь честно, быть капитаном «Зенита» — довольно легкая задача, потому что здесь собраны футболисты, которые пришли в клуб с желанием побеждать, с желанием всегда быть первыми и дополнительная мотивация им не нужна. Само пребывание в «Зените» уже огромная мотивация для всех. Мне остается лишь добавить каких-то несколько мотивирующих слов. Я всегда стараюсь их находить для каждого игрока для того, чтобы мы все выходили на каждую игру в полной боевой готовности. Повторюсь, каждый, кто играет в «Зенита», сам по себе мотивирован тем, что играет в таком большом клубе.

Сантос в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.