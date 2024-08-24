Семак — о матче против «Спартака»: «В первом тайме «Зенит» неправильно строил атаки и неверно их развивал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что у команды не получилось в матче 6-го тура против «Спартака» (0:0).

— В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы в свою очередь неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны результат хороший, с другой, он не может нас устраивать.

— Что с Венделом и Караваевым?

— Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», красно-белые на своем поле примут «Акрон». Оба матча пройдут 31 августа.