Джикия объяснил, почему до сих пор находится без клуба
Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал причину отсутствия у него клуба на протяжении долгого времени.
— С чем связано то, что вы так долго находитесь без клуба?
— С тем, что у меня есть право выбора и я выбираю.
— Как можете оценить свою форму?
— Найковская (Улыбается.).
— Вы смотрели матч «Спартака» и «Зенита»?
— Да, я смотрел. Приду домой, буду пересматривать. Потом буду давать какие-то комментарии или что-то. Понятное дело, я смотрю игры «Спартака». Да, сыграли 0:0, да, было удаление. Но пока поверхностно. Приду домой — обязательно пересмотрю весь матч и обязательно спишусь с ребятами, спрошу, как и что. Все как всегда.
— Был ли пенальти в концовке?
— Нет, не видел, честно. Концовку чуть не досмотрел.
— А как Станкович поцеловал Эраковича?
— Не видел. С удовольствием пересмотрю моменты и уже буду делать выводы.
30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
16
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|4
|1
|0