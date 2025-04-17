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Сегодня, 18:32

Бивол поздравил «Зенит» со столетием клуба: «Желаю как можно больше побед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боксер Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с празднованием столетия клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга празднует столетие в 2025 году.

— Во-первых, поздравляю! Всем болельщикам желаю как можно больше интересных матчей с победой любимой команды. «Зениту» желаю как можно больше успешных игроков, как можно больше побед, зрителей на стадионе, чтобы он всегда ставил рекорды. «Зениту» — победы! Только вперед! — говорится в сообщении.

«Зенит» после 24 туров с 50 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: ФК «Зенит»
Дмитрий Бивол
Бокс
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Алексей Батраков

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 12
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П
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