Бивол поздравил «Зенит» со столетием клуба: «Желаю как можно больше побед»

Боксер Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с празднованием столетия клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга празднует столетие в 2025 году.

— Во-первых, поздравляю! Всем болельщикам желаю как можно больше интересных матчей с победой любимой команды. «Зениту» желаю как можно больше успешных игроков, как можно больше побед, зрителей на стадионе, чтобы он всегда ставил рекорды. «Зениту» — победы! Только вперед! — говорится в сообщении.

«Зенит» после 24 туров с 50 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.