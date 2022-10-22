Селюк поддержал Талалаева в решении не лететь на матч с «Ахматом»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Ничего особенного в этом не вижу. Я был уверен, что он не полетит в Грозный. Человека только что уволили, и понятно, что играть сразу против бывшего клуба как-то неправильно. Даже с точки зрения этики. Это нормально, что он не полетел в Грозный. На его месте я бы тоже так поступил. Не совсем корректно выходить на стадион против тех, кого недавно тренировал. Не думаю, что есть место какому-то недопонимаю, как пишут», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.