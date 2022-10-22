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Селюк поддержал Талалаева в решении не лететь на матч с «Ахматом»

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Ничего особенного в этом не вижу. Я был уверен, что он не полетит в Грозный. Человека только что уволили, и понятно, что играть сразу против бывшего клуба как-то неправильно. Даже с точки зрения этики. Это нормально, что он не полетел в Грозный. На его месте я бы тоже так поступил. Не совсем корректно выходить на стадион против тех, кого недавно тренировал. Не думаю, что есть место какому-то недопонимаю, как пишут», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-talalaev-ne-poletel-na-match-v-grozny-j-na-ego-meste-ya-by-tozhe-tak-postupil/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 0
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
Дмитрий Селюк
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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