Степашин намерен обсудить перестановки в «Локомотиве» с руководством клуба

Член совета директоров РЖД Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

— Победа? Сегодня день рождения Яшина. Что я могу еще ждать? — сказал Степашин.

— Как вам перестановки в «Локомотиве»? Что думает «РЖД»?

— А вот сейчас поговорим с руководством.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.