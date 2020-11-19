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Селюк: «Для Ротенберга будет важна репутация и работа, он не придет в «Локо» набивать карманы»

12:55
Борис Ротенберг. Фото ФК «Локомотив»
Борис Ротенберг. Фото ФК «Локомотив»
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Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк заявил, что его клиент справится с работой генерального директора клуба.

Ранее Telegram-канал «Честность — не порок» сообщил, что 34-летний футболист является одним из претендентов на должность.

«Нет сомнений, что Ротенберг справится с функциями гендиректора «Локомотива». Многие, наверное, не знают, но у него есть высшее экономическое образование. Плюс на протяжении всей карьеры он был интересующимся человеком — всегда пытался что-то перенять. А в его ситуации добиться чего-то на поле было гораздо сложнее, вы же понимаете. Если Боря станет гендиректором «Локо», думаю, это будет самый профессиональный человек на своей должности в РПЛ. Тем более, для него будет важна репутация и именно работа — он не придет набивать карманы. Будь в нашем футболе больше таких личностей, мы не проигрывали бы по 0:5». (Артем Калинин)

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