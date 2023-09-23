Абаскаль: «Селихов почувствовал боль в спине. Он будет работать с докторами»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о травме вратаря красно-белых Александра Селихова. В перерыве матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) Селихова заменил Александр Максименко.

— Насколько серьезна травма Селихова?

— Надеюсь, что он восстановится к игре с «Крыльями». И мы, и сам он хотели, чтобы Саша продолжил матч. Но посоветовались с врачами, и это было невозможно. Он почувствовал боль в спине, тут нельзя рисковать. Саша будет работать с нашими докторами.