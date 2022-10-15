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Сегодня, 10:42

Миранчук может сыграть против «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о состоянии полузащитника Антона Миранчука перед матчем 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

«По-прежнему восстанавливаются Лукас Фассон и Рифат Жемалетдинов, Гилерме полностью здоров и находится в обойме. Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов. Остальные футболисты готовы играть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Миранчук может пропустить игру с «Торпедо» из-за травмы, полученной в матче 11-го тура против «Урала» (2:4).

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/predstavlenie-sopernika-torpedo/
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Илья Кутепов

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Локомотив

 7 1 1
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