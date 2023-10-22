Селихов, Хлусевич и Соболев приехали со «Спартаком» на матч с «Пари НН»

Защитник Даниил Хлусевич и вратарь Александр Селихов, ранее попускавшие матчи команды из-за повреждений, приехали со «Спартаком» на игру 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

Также с командой приехал нападающий Александр Соболев. Ранее СМИ сообщали, что у форварда возник конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Матч пройдет сегодня, 22 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.