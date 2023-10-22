«Урал» — «Сочи»: гости забили два гола за две минуты

«Сочи» забил два гола за две минуты в матче 12-го тура РПЛ против «Урала» — 2:0.

Счет в игре открыл Кирилл Кравцов на 15-й минуте. Он пробил низом и мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

На 17-й минуте Никита Бурмистров удвоил преимущество сочинцев. Лука Джорджевич сделал скидку и Бурмистров в касание пробил под штангу.