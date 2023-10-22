Бобер поделился ожиданиями от матча «Крыльев» против «Зенита» в РПЛ

Легендарный футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер рассказал, чего ждет от матча самарцев против «Зенита» в 12-м туре чемпионата России.

«Пока не могу назвать «Крылья» фаворитом в матче с «Зенитом». Тем более игра будет в Питере, у «Зенита» будет преимущество домашней арены. Но шансы на положительный результат у «Крыльев» хорошие. Как будто «Зениту» очки больше нужны, им необходимо подниматься в турнирной таблице, поэтому «Крылья» могут позволить себе на контратаках сыграть», — цитирует экс-игрока Legalbet.