Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов отметил падение стоимости российских клубов за последние годы.

— В 2016 году стоимость Спартака была на уровне 8-9 места в АПЛ, сейчас — 24-е место, то есть уровень чемпионшипа, — сказал Акавов в интервью программе «Инсайдеры». — Дело не только в том, что мы продали футболистов. Рынок очень вырос. На сегодняшний день французская лига на порядок сильнее российской.

Если бы мы двигались в том же направлении, что Бельгия, развивая свою молодежь, это был бы оптимальный вариант.