Себастьян Шиманьски: "Счастлив оказаться в таком большом клубе, как "Динамо"

Полузащитник Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в "Динамо"​. Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано на 5 лет.

– Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское "Динамо", – цитирует 20-летнего поляка пресс-служба клуба. – С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.

Надеюсь принести максимум пользы "Динамо" и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство.

В сезоне 2018/19 Себастьян Шиманьски провел 42 матча за "Легию"​ во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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